Какая погода будет в Казахстане 24 апреля

Лишь на западе, северо-западе Казахстана под влиянием циклона и связанные с ним атмосферными фронтами ожидается неустойчивая погода, прогнозируются дождь, гроза, град.
По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, в горных районах юго-востока прогнозируются туманы.
Штормовые предупреждения
Ночью на севере, юге, в центре Абайской области, днем на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на севере, востоке, в центре области 15−20 м/с.
Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке в центре области ожидаются заморозки 3 градуса.
В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15−18 м/с.
Днем в центре, на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), гроза, днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза, на востоке области осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, в центре области 15−20 м/с.
Днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с.
В Жетысуской области ночью на севере, в центре ожидается гроза, днем гроза. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15−20, днем временами 25 м/с.
На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.
В центре, на востоке Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.
На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь). Ветер северо-восточный днем на западе области порывы 15−20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус.
В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге ожидается ветер юго-восточный порывы 15−20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса.
Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 25−27 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- восточный, восточный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 20−22 градуса тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный5−10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 16−18 тепла.