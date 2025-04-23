Какая погода будет в Казахстане 24 апреля

Ночью на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), гроза, днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза, на востоке области осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, в центре области 15−20 м/с.