Движение перекроют на Садовом кольце из-за Московского мотофестиваля

с 08:00 до 12:00 по крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади; с 08:00 до 19:00 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22, по улице Косыгина и на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина; с 12:30 до 15:00 на улице Косыгина в сторону Воробьевского шоссе от дома 28, строения 22, по улице до Мичуринского проспекта; с 09:00 25 апреля до 07:00 27 апреля на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.