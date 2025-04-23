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На Госуслугах открывается прием заявок на международную «Битву роботов»

Прием заявок на чемпионат «Битва роботов» начинается 24 апреля на портале Госуслуги.

Прием заявок на чемпионат «Битва роботов» начинается 24 апреля на портале Госуслуги. Турнир традиционно командный, в нем могут участвовать как инженеры-робототехники, так и любители, в том числе школьники. И тем, и другим предстоит создать боевых роботов, способных победить соперника, и продемонстрировать искусство управления своим роботом.

Для роботов будут предусмотрены две категории: тяжеловесы до 110 кг и мини-роботы до 1,5 кг.

По распоряжению правительства чемпионат проходит ежегодно под эгидой Минцифры России.

Пермский край в этом году претендует на проведение отборочного этапа.

Призовой фонд турнира — 6,6 млн рублей. Из них почти половина — 3 млн рублей — достанутся победителю.