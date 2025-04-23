На Госуслугах открывается прием заявок на международную «Битву роботов»

Прием заявок на чемпионат «Битва роботов» начинается 24 апреля на портале Госуслуги. Турнир традиционно командный, в нем могут участвовать как инженеры-робототехники, так и любители, в том числе школьники. И тем, и другим предстоит создать боевых роботов, способных победить соперника, и продемонстрировать искусство управления своим роботом.