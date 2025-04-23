На Госуслугах открывается прием заявок на международную «Битву роботов»

Прием заявок на чемпионат «Битва роботов» начинается 24 апреля на портале Госуслуги. Турнир традиционно командный, в нем могут участвовать как инженеры-робототехники, так и любители, в том числе школьники. И тем, и другим предстоит создать боевых роботов, способных победить соперника, и продемонстрировать искусство управления своим роботом.
Для роботов будут предусмотрены две категории: тяжеловесы до 110 кг и мини-роботы до 1,5 кг.
По распоряжению правительства чемпионат проходит ежегодно под эгидой Минцифры России.
Пермский край в этом году претендует на проведение отборочного этапа.
Призовой фонд турнира — 6,6 млн рублей. Из них почти половина — 3 млн рублей — достанутся победителю.