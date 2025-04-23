В Ростове комплексно обновят въезд в город в районе Таганрогской и Малиновского

В Ростове-на-Дону запланировали комплексное благоустройство взъезда в город в районе улиц Таганрогской и Малиновского. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.
— К врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю обратились жители Октябрьского района Ростова с просьбой восстановить въездную группу. По поручению главы региона встретился и пообщался с неравнодушными жителями, — сообщил Александр Скрябин.
По словам чиновника, с инициативой пересмотреть концепцию оформления въездной группы выступил Союз архитекторов. Специалисты предложили сделать территорию более привлекательной и современной. Новую концепцию разработали в творческой мастерской под руководством Сергея Олешни.
Стела, по замыслу разработчиков проекта, должна символизировать единение российского народа. На постаменте предлагают разместить надпись «Ростов-на-Дону — город воинской славы», гербы России и Ростовской области, а верхней части — ордена Ленина, Отечественной войны I степени и герб донкой столицы.
Кроме того, в рамках комплексного обновления предполагаются дорожные работы, изменение радиуса правого поворота с улицы Таганрогской, обустройство площадки на остановке в направлении центра, перенос остановки по улице Таганрогской.
На въезде хотят установить постамент с флагами и надписью «Октябрьский район», а также ограждения со стороны проезда к садовому товариществу «Восход-2».
— А к 80-летию Победы будет выполнена реставрация основания стелы, посвященной авиаторам. И конечно, особое внимание уделим освещению и озеленению территории, — добавил Александр Скрябин.