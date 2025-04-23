Лукашенко упростил порядок ввоза беспилотников в Беларусь

В Беларуси упростили порядок ввоза беспилотных летательных аппаратов. Это регламентирует подписанный 23 апреля указ президента Беларуси Александра Лукашенко (№ 165), сообщила пресс-служба президента.
Отмечается, что указ направлен на регулирование вопросов использования гражданских беспилотных летательных аппаратов. Он корректирует положения указа о госучете и эксплуатации гражданских беспилотников (№ 297 от 25 сентября 2023-го).
В итоге в Беларуси упрощается порядок ввоза БЛА, а также авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций.
Но еще для усиления контроля за оборотом беспилотников в Беларуси вводят обязанность для юрлиц и ИП перед продажей БЛА согласовывать до реализации.
Тем временем Минсельхозпрод повысил цены на говядину в Беларуси на экспорт.