Завершение ледникового периода спровоцировало вспышку вулканизма на Земле

Американские геологи заинтересовались тем, как эти «вертикальные» перемены в устройстве верхних слоев коры Земли могли также повлиять на ее горизонтальное движение, в том числе миграции континентов и литосферных плит. Для получения этих сведений ученые создали компьютерную модель недр планеты в середине конце ледниковой эпохи, порядка 21 и 110 тыс. лет назад, и просчитали при ее помощи то, как исчезновение ледников повлияло на тектонику.