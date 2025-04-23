В Волгодонске будут судить мужчину за попытку убийства

В Волгодонском районе перед судом предстанет 38-летний мужчина, который пытался убить соседа ударом топора по голове. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Преступление произошло в феврале этого года в хуторе Потапове.
По данным следствия, конфликт разгорелся во дворе дома на улице Красноармейской. В ходе ссоры подозреваемый неожиданно схватил топор и замахнулся на молодого человека, целясь в голову.
Только благодаря вмешательству отчима потерпевшего не случилось страшной трагедии. Мужчину позже задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Покушение на убийство». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.