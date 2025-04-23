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В Волгодонске будут судить мужчину за попытку убийства

Конфликт у дома: как бытовая ссора в Волгодонске едва не закончилась трагедией.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонском районе перед судом предстанет 38-летний мужчина, который пытался убить соседа ударом топора по голове. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Преступление произошло в феврале этого года в хуторе Потапове.

По данным следствия, конфликт разгорелся во дворе дома на улице Красноармейской. В ходе ссоры подозреваемый неожиданно схватил топор и замахнулся на молодого человека, целясь в голову.

Только благодаря вмешательству отчима потерпевшего не случилось страшной трагедии. Мужчину позже задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Покушение на убийство». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.