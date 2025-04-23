Онищенко допустил возможность завоза холеры в Россию

«Завоз (холеры — ред.) в нашу страну возможен, но ничего там страшного нет… Кстати, из Турции вы точно можете привезти холеру, это я вам с гарантией говорю, поэтому лучше не ехать туда. А если у нас появится такая тревога, то тут же через органы здравоохранения эта информация будет доведена. Поэтому паниковать не надо, мы и так уже напуганные все», — сказал Онищенко во время пресс-конференции.