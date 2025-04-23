МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко допустил возможность завоза холеры в Россию, но отметил, что паниковать не стоит.
В среду в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» прошла пресс-конференция академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.
«Завоз (холеры — ред.) в нашу страну возможен, но ничего там страшного нет… Кстати, из Турции вы точно можете привезти холеру, это я вам с гарантией говорю, поэтому лучше не ехать туда. А если у нас появится такая тревога, то тут же через органы здравоохранения эта информация будет доведена. Поэтому паниковать не надо, мы и так уже напуганные все», — сказал Онищенко во время пресс-конференции.
Он также отметил, что от холеры нет той летальности, которая была до изобретения лекарств, сейчас холеру лечат специальными холерными растворами и антибиотиками.
Холера — чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.