Почетный караул у Вечного огня устроили юные алматинцы

Традиция несения почетной вахты на посту № 1 у Вечного огня сохраняется уже шестой год.
Первыми в юбилейный год ее открыли учащиеся кадетских классов «Жас сарбаз» школы № 95. В составе сводного отряда, который формируется из школьников разных образовательных учреждений Алматы, они будут нести вахту в течение трех дней.
В Минобороны напомнили, что юные алматинцы стоят почетным караулом каждый день с 9.00 до 16.00 часов. Смена караула производится по заранее утвержденному графику. В состав каждой смены входят начальник караула, его помощник и разводящие.
"Стоять в почетном карауле у Вечного огня для нас большая честь. Так мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Мы чувствуем ответственность и гордость, — поделилась впечатлениями командир сводного отряда ученица 10 класса общеобразовательной школы № 102 Лейла Пирматова.
До 7 мая в почетной вахте примут участие юнармейцы из 12 школ города, отметили в Минобороны.
Для ребят, отметили в ведомстве, это не только возможность отдать дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны, но и важный этап военно-патриотического воспитания.