Почетный караул у Вечного огня устроили юные алматинцы

"Стоять в почетном карауле у Вечного огня для нас большая честь. Так мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Мы чувствуем ответственность и гордость, — поделилась впечатлениями командир сводного отряда ученица 10 класса общеобразовательной школы № 102 Лейла Пирматова.