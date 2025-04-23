Лучшие места для отдыха на Азовском море в 2025 году: подробный гид

Должанская — это отдых, когда хочется быть на море, но не в толпе. Узкая коса на Азовском море почти целиком пляж. Местные говорят: «Здесь два берега и никакой суеты». Подходит тем, кто ценит тишину, ветер и возможность просто смотреть на горизонт, где все еще нет Wi‑Fi. А еще это рай для кайтеров, виндсерферов и тех, кто на «ты» с природой.