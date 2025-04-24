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С 24 апреля в Воронеже изменится схема проезда Остужевского кольца

Часть перекрестка будет закрыта.

Источник: Схема дорожного управления мэрии

На очередном этапе строительства автомобильной развязки на улице Остужева потребуется корректировка схемы движения по кольцу. Как рассказали в городском управлении дорожного хозяйства, с 11:00 24 апреля и до 26 мая будет закрыта для движения северо-восточная четверть Остужевского кольца. Это участок при следовании по улице Остужева со стороны Тамбова на Ленинский проспект в направлении ТРЦ «Максимир».

В тоже время проезд в прямом направлении не будет меняться, а поворот направо будет осуществляться по временному съезду, расположенному чуть дальше.

Будьте внимательны! Следите за знаками и дорожной разметкой.