В СПбПУ первыми в мире напечатали крыльчатку для компрессора по новой технологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) первыми в мире использовали технологию электродугового выращивания для создания крупной крыльчатки — колеса центробежного компрессора. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС ведущий инженер Лаборатории легких материалов и конструкций Института машиностроения, материалов и транспорта Иван Кладов отметив, что новый способ позволяет ускорить и удешевить производство деталей, а также значительно снизить количество потерь материала.
«После испытаний мы отсканировали крыльчатку и сопоставили с трехмерной моделью, которая использовалась для подготовки управляющей программы для печати. Сравнение не выявило отклонений геометрии испытанной крыльчатки от цифровой модели. Это значит, что предложенный нами подход позволяет создавать надёжное изделие. Отметим, ранее в мире не использовали электродуговое выращивание для изготовления подобных деталей», — объяснил он.
Крыльчатка предназначена для перемещения воздушных масс, газовых смесей или жидкостей и широко используется в энергетике, в том числе на магистральных газопроводах. Разработанный учеными способ позволяет формировать изделие из металлической проволоки, плавящейся под действием электрической дуги. Это позволяет в разы повысить коэффициент использования материала (КИМ) — до 0,86 против 0,14 у традиционных технологий.
Образец, созданный в СПбПУ, успешно прошел серию стендовых испытаний, включая вращение до 18 тыс. оборотов в минуту. Тесты подтвердили прочностные и геометрические характеристики, заложенные при проектировании. По данным разработчиков, технология электродугового выращивания может быть внедрена на существующих российских производственных линиях без значительной перестройки. Исследование поддержано в рамках программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети») и Программы развития СПбПУ на 2025−2036 годы.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции.