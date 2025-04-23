В СПбПУ первыми в мире напечатали крыльчатку для компрессора по новой технологии

«После испытаний мы отсканировали крыльчатку и сопоставили с трехмерной моделью, которая использовалась для подготовки управляющей программы для печати. Сравнение не выявило отклонений геометрии испытанной крыльчатки от цифровой модели. Это значит, что предложенный нами подход позволяет создавать надёжное изделие. Отметим, ранее в мире не использовали электродуговое выращивание для изготовления подобных деталей», — объяснил он.