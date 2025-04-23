«Со скоростью 200 километров в час»: Под Ростовом три экипажа ДПС преследовали такси «306»

В пятницу, 18 апреля ростовчане увидели, как по улицам города несется машина такси, которую преследует экипаж ДПС. На требование инспектора остановиться водитель не реагировал и только прибавлял скорость. Видео погони попало в соцсети. Ростовчане стали возмущаться бешеной ездой «таксиста», некоторые думали, что он пьяный или под наркотой… «КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в службу такси «2−306−306».
Выяснилось, что в тот день водитель такси приехал по вызову в переулок Чаленко. К нему в салон сели мужчина и женщина. По пути шоферу понадобилось заскочить к знакомому — кое-что забрать.
— Вы не против, если я отлучусь на пару минут, — спросил он пассажиров.
— Без проблем! Только машину не глушите, у меня телефон на зарядке, -попросил клиент.
Спустя три минуты водитель вернулся, но автомобиля и след простыл. Он тут же сообщил о происшествии диспетчеру, а та — в правоохранительные органы. Угнанная машина — «Джетта VA-3» — была практически новой и стоила около двух миллионов рублей.
К делу подключились сотрудники уголовного розыска и дорожно-патрульной службы. По системе спутниковой навигации машину засекли на пересечении улицы Малиновского и Таганрогской — на выезде из города. На посту ГАИ остановить угонщиков не удалось. Они умчались в хутор Ленинаван, а потом в Родионово-Несветайский район.
Машина такси мчалась по трассе со скоростью 200 километров в час. Угонщиков преследовали уже три экипажа ДПС.
В конце концов, с помощью системы ГЛОНАСС двигатель такси заблокировали —в него перестало поступать топливо. Автомобиль свернул в поле, а потом окончательно заглох. В этот момент горе-шумахер выскочил из салона и пустился наутек. Однако сотрудники ГАИ были в гораздо лучшей физической форме и быстро его догнали.
— В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения». Известно, что ранее он был лишен водительских прав, — прокомментировали в службе «Такси 2−306−306». У нас и раньше угоняли машины, но до такой погони дело не доходило. К счастью, никто не пострадал. Хочется поблагодарить третий отдел Управления уголовного розыска нашего региона и отдельный батальон дорожно-патрульной службы".