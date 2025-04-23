«Со скоростью 200 километров в час»: Под Ростовом три экипажа ДПС преследовали такси «306»

— В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения». Известно, что ранее он был лишен водительских прав, — прокомментировали в службе «Такси 2−306−306». У нас и раньше угоняли машины, но до такой погони дело не доходило. К счастью, никто не пострадал. Хочется поблагодарить третий отдел Управления уголовного розыска нашего региона и отдельный батальон дорожно-патрульной службы".