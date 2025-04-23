Ростовская область участвует в международной выставке «СИАМ 2025»

Ростовская область заявила о себе на 17-й Международной сельскохозяйственной выставке «СИАМ-2025» в марокканском Мекнесе. Донская экспозиция стала одной из самых посещаемых на форуме. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Наш регион представлен солидной коллективной экспозицией площадью более 100 квадратных метров, где 25 ведущих предприятий демонстрируют свою продукцию. Среди них — мука, мясо утки и индейки от местных фермеров, зернобобовые, подсолнечное масло и сладости от донской кондитерской компании.
Стенд Ростовской области вызывает большой интерес у посетителей выставки. В рамках выставки прошли также важные переговоры с марокканскими аграриями и бизнесменами.