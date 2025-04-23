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Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах

Герой ДНР Кононов призвал молодежь помнить о локальных подвигах.
Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Герой ДНР Владимир Кононов в разговоре с РИА Новости призвал молодое поколение не забывать о местных героях и локальных подвигах.

В среду в Донецке состоялся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества, героям и участникам СВО и памяти о подвигах предков на базе донецкой академии управления и государственной службы. Участники мероприятия подготовили доклады на разных языках международного общения: английский, испанский, немецкий и китайский.

В ходе дискуссии они вспомнили героев ополчения, которые отдали жизни за свободу Донбасса: уроженцев Донецкой области Михаила Толстых (Гиви) и Владимира Жогу, а также родившегося в Республике Коми Арсена Павлова (Моторола).

Кононов отметил, что героев очень много, и о каждом нужно помнить, независимо от того, где родился герой и насколько масштабной была его личность и поступок. Так он напомнил про одного из основателей народного ополчения ДНР Александра Немогая, советского снайпера с Кубани — казаха Филиппа Рубахо, который сражался против фашистов в составе войск Южного фронта, а также отметил подвиг 7-й танковой бригады ДНР, экипаж которой закрыл собой другой танк, сохранив жизнь сослуживцам под Никишино.

«В обязательном порядке, как в любой другой республике, где они (жители других республик — ред.) чтут своих героев, я надеюсь, почитают и наших. Точно так же мы должны почитать наших и их (героев — ред.). Вот тогда это будет правильно, это будет правильное воспитание, это будет уважение», — рассказал Кононов.

По его словам, необходимо сохранять память и уделять больше внимания локальным историям о героях, которые отдали жизнь за будущее молодого поколения, не забывая о существующих примерах героизма.

«Она (информация о локальных героях — ред.) взрастит то поколение, которое будет уважать и не забывать прошлое, и тогда мы будем двигаться вперед», — поделился собеседник агентства.

В феврале президент России Владимир Путин объявил, что год 80-летия Великой Победы будет Годом защитника Отечества.