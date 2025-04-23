Герой ДНР Кононов призвал молодежь не забывать о локальных подвигах

Кононов отметил, что героев очень много, и о каждом нужно помнить, независимо от того, где родился герой и насколько масштабной была его личность и поступок. Так он напомнил про одного из основателей народного ополчения ДНР Александра Немогая, советского снайпера с Кубани — казаха Филиппа Рубахо, который сражался против фашистов в составе войск Южного фронта, а также отметил подвиг 7-й танковой бригады ДНР, экипаж которой закрыл собой другой танк, сохранив жизнь сослуживцам под Никишино.