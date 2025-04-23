SHOT: взрывы около ТРЦ «Афимолл Сити» прогремели из-за баллонов с горючим

Около 15:40 Telegram-канал SHOT сообщил о трех взрывах в «Москве-Сити». На территории разгорелся пожар, на место ЧП отправились экстренные службы. Как уточнил корреспондент, пожар начался на стройке. Позже выяснилось, что на подземной парковке взорвался автомобиль. Сотрудники оперативных служб подтвердили SHOT информацию о том, что перед пожаром прогремел взрыв. По данным издания, взорвались три баллона с горючим.