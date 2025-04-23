В Самаре с 24 апреля будет проходить Международная акция «Георгиевская лента»

С 12:00 24 апреля волонтёры будут ждать горожан на площади Куйбышева, а также продолжат раздачу ленточек в праздничные дни 1 и 9 мая. В преддверии Дня Победы, 6 и 7 мая, ленты можно будет получить на площади Славы.