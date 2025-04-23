В Самаре с 24 апреля будет проходить Международная акция «Георгиевская лента»

В Самаре стартует ежегодная Международная акция «Георгиевская лента», в рамках которой волонтёры будут раздавать символ Победы в виде черно-оранжевых лент.
Акция начнётся 24 апреля и будет организована местным отделением движения «Волонтёры Победы».
Первыми точками раздачи станут площадь Куйбышева и площадь Славы, где пройдут основные праздничные мероприятия.
С 12:00 24 апреля волонтёры будут ждать горожан на площади Куйбышева, а также продолжат раздачу ленточек в праздничные дни 1 и 9 мая. В преддверии Дня Победы, 6 и 7 мая, ленты можно будет получить на площади Славы.
Кроме самих лент, добровольцы расскажут участникам акции об истории и значении Георгиевской ленты, объясняя, почему она стала важным символом Дня Победы и как правильно её носить.
Лента должна быть закреплена в виде петли, банта, галочки или буквы Z в районе сердца, на плече или воротнике.
Организаторы подчеркивают, что недопустимо носить ленту ниже локтя или использовать её в качестве ремня или аксессуара.
Международная акция «Георгиевская лента» проходит с 2005 года.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в Самаре на улице Победы из окна пятого этажа выпал 2-летний ребенок.
Также стало известно о том, что в Самаре парень на «Газели» сдал назад и сбил 78-летнюю пенсионерку 23 апреля.