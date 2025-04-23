Фильм о событиях СВО решили снять после гибели военкора Журавлева

«Для нас важно презентовать фильм именно в пресс-центре “России сегодня”. Одна из причин, наверное, одна из главных — мы посвящаем фильм погибшим журналистам. Военным корреспондентам, журналистам, которые исполняют свой профессиональный долг. Мы сразу же решили это сделать после трагических событий с Ростиславом Журавлевым (погибший военкор РИА Новости — ред.). Мы хотим увековечить память про этих людей, в том числе через наше кино», — заявил он на презентации проекта, которая прошла в среду в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».