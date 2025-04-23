Новая стоянка появится у поезда по маршруту Ростов — Краснодар

С 26 апреля поезд Ростов — Краснодар будет делать дополнительную остановку в Николаевке-Высочино. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Согласно опубликованной информации, новая стоянка появится для составного пригородного поезда № 6266/6265. Нововведение сделает маршрут более удобным для жителей прилегающих территорий.
Так, поезд, отправляющийся из Орловки-Кубанской в 20:31, будет останавливаться в Николаевке-Высочино в 21:02. В Ростове-на-Дону состав окажется в 21:42. Изменения вступают в силу с субботы, 26 апреля. Несмотря на новую остановку, время в пути не увеличится. Проверить расписание можно на официальных ресурсах.