Новая стоянка появится у поезда по маршруту Ростов — Краснодар

Так, поезд, отправляющийся из Орловки-Кубанской в 20:31, будет останавливаться в Николаевке-Высочино в 21:02. В Ростове-на-Дону состав окажется в 21:42. Изменения вступают в силу с субботы, 26 апреля. Несмотря на новую остановку, время в пути не увеличится. Проверить расписание можно на официальных ресурсах.