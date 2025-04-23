У премьер-министра опять проблемы с арифметикой: По подсчетам Речана на одного взрослого нужно 3 тонны воды в Молдове — столько в месяц тратят, — а он собрался водопровод из Карпат тянуть

Уже много раз было замечено, что власти Молдовы не особо дружат с базовыми науками, с которых всё начинается — например, с географией.
Но то же самое можно сказать и об элементарной арифметике — не дружат они с ней! Судите сами — премьер Дорин Речан посвятил очередное заседание парламента проблеме водных ресурсов, пишет gagauznewsmd.
«Мы установили партнерство, разрабатываем конкретные проекты по доставке воды из Карпат, а это значит, что мы уже пересекли реку Прут и начали с некоторых районов на западе Молдовы. В Республике Молдова на каждого жителя ежегодно приходится 500 кубометров питьевой воды, в то время как норма составляет 1000 кубометров», — заявил Речан.
То есть, если разделить указанную норму, то есть 1000 кубов воды в год (1000 тонн, иными словами) на одного человека, то получается примерно 2,8 кубометра воды ежедневно. Или, иными словами, 2,8 тонн воды на человека ежедневно.
Скажите, вам не кажется несколько нереальной эта цифра? Попить воды, помыть руки, принять душ, да пусть и три раза в день, постирать вещи — и почти три тонны воды на человека? Откуда у Речана такие расчёты? Что вы курите или нюхаете, господин премьер?
Ну и потом, не там, не там правительство ищет воду! Как ни крути, но больше всего воды — снова в России! Там и Байкал (четверть запасов питьевой воды в мире), там и гигантские реки. Так что снова надо к России, а не копошиться в Карпатах.
«КП» в Молдове провела небольшой опрос среди населения.
Расход воды действительно разный. Пенсионеры тратят от 1 до 3 кубов в месяц. В месяц, не в день!
Семья Крецу из трех человек из Кишинева от 9 до 12 кубов в месяц.
Семья Урсу из двух человек из Кишинева — 13−14 кубов.
Пенсионерка из села севера Молдовы — зимой 1 куб, летом, с учётом полива огорода, 10−12 кубов и то лишь в очень засушливые периоды. То есть, ненамного больше, чем в городе.
Как ни крути, почти 3 тонны в день никто не тратит. Да и дорого, пардон. В Единцах, к примеру, куб воды стоит 30 леев. Если заплатить за 1000 кубов — 30000 леев в год на одного человека. Речан об этом не подумал?
Если же предположить, что воду из Карпат начнут поставлять, она золотой будет и в Кишиневе.
Так что даже упомянутые 500 кубов, приходящиеся на человека, никто не расходует.
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