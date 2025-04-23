Минчанка продала четырехкомнатную квартиру, стала курьером мошенников, а более $110 000 передала курьеру по кодовому слову «Мое здоровье»

Жительница Минска продала четырехкомнатную квартиру, и сама отвезла мошенникам деньги через границу. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Так, в ноябре 2024-го 66-летней жительнице Минского района позвонил мужчина, который представился работником «Энергосбыта». Звонивший запутал женщину словами о якобы бесплатной замене счетчика, письме на ее адрес и необходимости связаться с организацией, если она не хочет потом заплатить за услугу 600 белорусских рублей. В разговоре фигурант выманил у женщины персональные данные, а также расспросил в каком банке она обслуживается, где работает и сколько зарабатывает. Не осознавая, что делает, минчанка выболтала о себе абсолютно все, снабдив мошенников персональной информацией.
После этого белоруску атаковали звонками липовые «следователи» и «сотрудники Нацбанка». Они убедили ее, что прошлый раз она говорила с мошенником, и что на ее имя уже оформлен кредит. Чтобы решить проблему, ей сказали написать заявление, чтобы сотрудничать с СК. А потом «следователь Белоконев» предупредил, что дома у минчанки проведут обыск и ей нужно задекларировать деньги, сдать драгоценности в ломбард, оформить займы и всю наличность перевести на «безопасный» счет.
Белоруска выполнила все указания злоумышленников: перевела валюту в российские рубли и перечислила свыше 800 тысяч рублей РФ в Армению. Но мошенники не остановились. Они заявили, что мошенники могут продать ее четырехкомнатную квартиру. Чтобы этого не произошло минчанке сказали самой продать квартиру, а «следователь Белоконев» пообещал наложить арест на сделку, чтобы потом будто бы вернуть ее недвижимость.
Минчанка, руководимая аферистами, пошла в риэлтерское агентство и заключила договор. Квартиру не получалось продать с середины декабря 2024-го по март 2025-го, но все это время мошенники поддерживали связь с женщиной.
А когда в середине марта квартира была все же продана, «Белоконев» потребовал, чтобы потерпевшая срочно поехала в Москву и передала деньги якобы представителю Нацбанка. Но по пути еще поручил найти на вокзале женщину, забрать у той пакет с деньгами и их тоже перевезти через границу.
— Жительница Минского района выполнила все задания и отправилась в Российскую Федерацию, — прокомментировали в УСК.
Находясь в гостинице, минчанка пересчитала всю наличность, как сказал ей сделать «следователь». В итоге все деньги — более 86 тысяч долларов за квартиру, а также 13,6 тысячи долларов и около 12 тысяч евро от незнакомки она отдала курьеру-грузину, услышав пароль «Мое здоровье».
На следующий день минчанка вернулась в Беларусь. А через пару дней уже в реальном в управлении Следственного комитета по Минской области она узнала, что стала жертвой злоумышленников.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). Ущерб превысил 93 тысячи долларов и свыше 800 тысяч российских рублей.
Тем временем директора ряда мясоперерабатывающих предприятий в Беларуси задержаны за взятки.