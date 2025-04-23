Минчанка продала четырехкомнатную квартиру, стала курьером мошенников, а более $110 000 передала курьеру по кодовому слову «Мое здоровье»

После этого белоруску атаковали звонками липовые «следователи» и «сотрудники Нацбанка». Они убедили ее, что прошлый раз она говорила с мошенником, и что на ее имя уже оформлен кредит. Чтобы решить проблему, ей сказали написать заявление, чтобы сотрудничать с СК. А потом «следователь Белоконев» предупредил, что дома у минчанки проведут обыск и ей нужно задекларировать деньги, сдать драгоценности в ломбард, оформить займы и всю наличность перевести на «безопасный» счет.