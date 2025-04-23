На Международном антифашистском форуме назвали приоритетную задачу

«Ход событий подтвердил правильность оценок о том, что причиной агрессивности империалистов в современном мире является обострение общего кризиса капитализма. В конце ХХ века контрреволюция в СССР и странах Восточной Европы временно ослабила социалистический полюс планеты и развязала руки силам реакции. В полном соответствии с ленинской теорией империализма США и другие капиталистические хищники бьются за мировую гегемонию самыми гнусными методами, вплоть до взращивания неофашистских режимов», — сказано в документе.