На Международном антифашистском форуме назвали приоритетную задачу

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Участники Второго Международного антифашистского форума приняли обращение, согласно которому борьба с фашизмом — это общая, неотложная задача прогрессивных сил всего мира, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Москве в Центральном Доме Российской Армии состоялось торжественное открытие международного антифашистского форума «Консолидация левых сил в борьбе с неофашизмом и угрозой войны», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также состоялся концерт, посвященный 155-летию со дня рождения Владимира Ленина.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что на второй антифашистский международный форум, приехали представители 91 страны, это 164 делегации: компартии, трудовые, патриотические и народные партии.
"Борьба с фашизмом — общая, неотложная задача прогрессивных сил всего мира — сказано в обращении II Международного антифашистского форума, которое было принято в среду.
Отмечается, что участники II Международного антифашистского форума в Москве, подтверждают и поддерживают манифест за объединение народов мира «Оградим человечество от фашизма», принятый 22 апреля 2023 года в Минске в ходе работы I Международного антифашистского форума.
«Ход событий подтвердил правильность оценок о том, что причиной агрессивности империалистов в современном мире является обострение общего кризиса капитализма. В конце ХХ века контрреволюция в СССР и странах Восточной Европы временно ослабила социалистический полюс планеты и развязала руки силам реакции. В полном соответствии с ленинской теорией империализма США и другие капиталистические хищники бьются за мировую гегемонию самыми гнусными методами, вплоть до взращивания неофашистских режимов», — сказано в документе.
В обращении отмечается, что за последние десятилетия «глобалисты запятнали себя агрессиями против Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии».
По мнению авторов документа, странами НАТО ставилась цель — демонизировать Россию, нанести ей военное поражение и расчленить на части по примеру Советского Союза. Для достижения этой цели создавался агрессивный плацдарм на Украине, происходило взращивание одной из форм нацизма — бандеровщины, подчеркивается в документе.
«Вопрос о будущем Украины должен решаться исходя из интересов трудящихся этой страны и задач долгосрочного мира в Европе. Попытки свести вопрос к выборам нового президента не соответствуют этим целям. Любые выборы под контролем неофашистских сил станут лишь фиговым листком придания легитимности власти самых реакционных сил. Допустить нового укрепления неонацистского режима в Киеве, его накачивания оружием, никак нельзя. Необходимо решение, которое позволит пресечь саму возможность дальнейшего кровопролития», — подчеркивают авторы документа.
В преддверии 80-летия Великой Победы над гитлеровским нацизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне участники форума заявляют, что навсегда покончить с фашизмом и угрозой мировых войн можно, только покончив с империализмом.
«Единственной силой, способной это осуществить, являются рабочий класс и трудовые слои народа во главе с коммунистами. Мы всецело приветствуем перерастание борьбы с фашизмом в борьбу за социалистическое обновление всех стран планеты», — заключается в документе.