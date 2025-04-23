В Ростове-на-Дону без вести пропал 62-летний мужчина

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести мужчину. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Василий Павлов вышел из дома 22 апреля. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все улицы и районы города.
Рост пропавшего — около 179 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы карие глаза. Мужчина был одет в бежевую ветровку, клетчатую рубашку, синие джинсы и черные ботинки.