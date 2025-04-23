В ФСБ представили второе издание сборника «Память. Мужество. Слава»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Презентация второго издания сборника «Память. Мужество. Слава», посвященного памяти сотрудников органов государственной безопасности СССР, отдавших свои жизни ради Победы, прошла на заседании Общественного совета при ФСБ России.
Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, участники заседания обсудили работу ФСБ по сохранению памяти о сотрудниках органов безопасности, погибших при выполнении боевых задач в годы Великой Отечественной войны. «Члены совета решили оказывать всемерную общественную поддержку созданию объектов монументального искусства, увековечивающих подвиги таких бойцов. В этой связи на заседании было презентовано второе издание книги “Память. Мужество. Слава”, посвященной мемориальным объектам в честь сотрудников органов безопасности — участников Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
«Приуроченное к 80-летию Победы второе издание сборника документов и фотоматериалов об увековечении подвига героев-разведчиков и контрразведчиков являет собой плод многолетнего коллективного труда. В нем нашли отражение открытия поисковиков, вырвавших из безвестности имена сотен героев, работы архивистов, выяснивших обстоятельства их подвига и гибели, а также усилия общественников, добившихся установки новых обелисков, стел и мемориальных табличек. Это не только дань благодарной памяти павшим, но и прочная основа для воспитания молодежи на примерах беззаветного патриотизма отцов и дедов», — подчеркнул председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов, слова которого приведены в сообщении.
Также на заседании было принято решение продолжить работу по информированию общественности о важном вкладе органов контрразведки в Победу, в том числе оказав поддержку изданию мемуаров ветеранов-контрразведчиков.