В ФСБ представили второе издание сборника «Память. Мужество. Слава»

«Приуроченное к 80-летию Победы второе издание сборника документов и фотоматериалов об увековечении подвига героев-разведчиков и контрразведчиков являет собой плод многолетнего коллективного труда. В нем нашли отражение открытия поисковиков, вырвавших из безвестности имена сотен героев, работы архивистов, выяснивших обстоятельства их подвига и гибели, а также усилия общественников, добившихся установки новых обелисков, стел и мемориальных табличек. Это не только дань благодарной памяти павшим, но и прочная основа для воспитания молодежи на примерах беззаветного патриотизма отцов и дедов», — подчеркнул председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов, слова которого приведены в сообщении.