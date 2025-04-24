Омский парк могут снова обработать из-за клещей

Мэрия Омска сообщила о мерах по обработке парка 300-летия от клещей. Специальная обработка, направленная на борьбу с этими кровососущими членистоногими, прошла 14 апреля. Однако жители окрестных районов выражают недовольство, утверждая, что работы были проведены некачественно и проходили в неблагоприятную погоду: во время дождя и сильного ветра. В ответ на это городские власти заявили, что такая информация не соответствует действительности.