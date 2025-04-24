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Омский парк могут снова обработать из-за клещей

Подрядчик, отвечающий за обработку, до конца недели проверит эффективность проведённой обработки.

Источник: Om1 Омск

Мэрия Омска сообщила о мерах по обработке парка 300-летия от клещей. Специальная обработка, направленная на борьбу с этими кровососущими членистоногими, прошла 14 апреля. Однако жители окрестных районов выражают недовольство, утверждая, что работы были проведены некачественно и проходили в неблагоприятную погоду: во время дождя и сильного ветра. В ответ на это городские власти заявили, что такая информация не соответствует действительности.

По словам представителя администрации, акарицидная обработка действительно состоялась 14 апреля, и в тот день осадки отсутствовали. Кроме того, в течение трёх дней после обработки дождей также не было, что, по мнению властей, позволяет говорить о том, что средство должным образом осело на поверхности.

До конца недели подрядчик, ответственный за обработку, проведёт повторную проверку эффективности мероприятий. Если в результате проверки будут обнаружены клещи, дезинсекция будет повторена, что позволит обеспечить защиту отдыхающих в парке.