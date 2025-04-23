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Часть трассы М-5 «Урал» на выезде из Самары перекроют для движения машин

Часть трассы М-5 «Урал» перекрыли для автомобилей из-за работ на строящемся пешеходном переходе.

Часть трассы М-5 «Урал» перекрыли для автомобилей из-за работ на строящемся пешеходном переходе.

По сообщению ФКУ «Поволжуправтодор», 29 апреля 2025 года движение будет ограничено следующим образом:

С 22:00 до 23:00 и с 23:40 до 00:30 30 апреля для автомобилей будет работать выезд из Самары только по одной полосе;

С 23:00 до 23:40 на 12 километре полностью перекроют движение для машин.

Ранее «МК в Самаре» сообщал, что в Самаре начали ремонтировать тротуар на проспекте Ленина 23 апреля.

Также стало известно, что в Тольятти полиция нашла водителя, которые разъезжал по «пешеходке» набережной.