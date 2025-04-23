Миронов предложил 9 мая повергнуть гитлеровские знамена к стенам Кремля

«Это не только кульминация Парада 24 июня 1945 года, но один из самых ярких образов Великой Победы. Славный юбилей, который мы все будем отмечать — законный повод отдать дань подвигу советского народа, бросив на брусчатку Красной площади гитлеровские тряпки», — сказал Миронов РИА Новости.