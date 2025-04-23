С 28 апреля 2025 года в Самаре возобновятся экскурсии на автобусе-кабриолете

С 28 апреля 2025 года жители и гости Самары смогут вновь отправиться на обзорные экскурсии по городу на автобусе-кабриолете.
Экскурсионный маршрут охватывает историческую часть культурной столицы региона. Участникам тура предложат круговой обзор главных достопримечательностей и помощь квалифицированных стюардов в ориентации по городу и порекомендуют популярные места для посещения.
Каждое кресло автобуса оборудовано аудиосистемой, позволяющей выбрать предпочитаемый язык звучания информации.
Стартовая точка экскурсий находится по адресу: ул. Максима Горького, 105. Продолжительность тура составляет до 1,5 часов, а протяженность маршрута 13 километров. Автобусы будут отправляться каждые два часа с 10:00 до 20:00 с остановками у ключевых объектов:
— Речной вокзал.
— Жигулевский пивоваренный завод.
— Стелла Ладья.
— Ул. Челюскинцев.
— Самарская площадь.
— Площадь Куйбышева.
— Ул. Фрунзе/ул. Л. Толстого.
— Площадь Революции.
Билет на проезд действителен в течение всего дня, что позволяет экскурсанту выходить на каждой остановке для посещения музеев или более детального знакомства с достопримечательностями, прежде чем продолжить маршрут на следующем рейсе.