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С 28 апреля 2025 года в Самаре возобновятся экскурсии на автобусе-кабриолете

С 28 апреля 2025 года жители и гости Самары смогут вновь отправиться на обзорные экскурсии по городу на автобусе-кабриолете.

С 28 апреля 2025 года жители и гости Самары смогут вновь отправиться на обзорные экскурсии по городу на автобусе-кабриолете.

Экскурсионный маршрут охватывает историческую часть культурной столицы региона. Участникам тура предложат круговой обзор главных достопримечательностей и помощь квалифицированных стюардов в ориентации по городу и порекомендуют популярные места для посещения.

Каждое кресло автобуса оборудовано аудиосистемой, позволяющей выбрать предпочитаемый язык звучания информации.

Стартовая точка экскурсий находится по адресу: ул. Максима Горького, 105. Продолжительность тура составляет до 1,5 часов, а протяженность маршрута 13 километров. Автобусы будут отправляться каждые два часа с 10:00 до 20:00 с остановками у ключевых объектов:

— Речной вокзал.

— Жигулевский пивоваренный завод.

— Стелла Ладья.

— Ул. Челюскинцев.

— Самарская площадь.

— Площадь Куйбышева.

— Ул. Фрунзе/ул. Л. Толстого.

— Площадь Революции.

Билет на проезд действителен в течение всего дня, что позволяет экскурсанту выходить на каждой остановке для посещения музеев или более детального знакомства с достопримечательностями, прежде чем продолжить маршрут на следующем рейсе.