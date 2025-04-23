Подавляющее большинство жителей Карфагена не имело финикийских корней

Для раскрытия истории распространения этой цивилизации Рингбауэр и его коллеги изучили останки 210 древних финикийцев и карфагенян, которые были захоронены в 14 различных древних городах и поселениях этой цивилизации, расположенных в Леванте, Северной Африке, в Иберии, на Сицилии, Сардинии и других прибрежных регионах Средиземноморья. Ученые восстановили и расшифровали геномы этих людей, живших на Земле примерно в 800−400 гг. до н. э., и сопоставили их друг с другом.