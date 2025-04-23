Подавляющее большинство жителей Карфагена не имело финикийских корней

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Палеогенетики расшифровали геномы двух сотен представителей карфагенской и финикийской цивилизации и открыли первые свидетельства того, что почти все древние жители Карфагена не были связаны генетически с обитателями Сидона и прочих финикийских полисов. Это говорит о распространении этой цивилизации путем культурной ассимиляции, сообщила пресс-служба немецкого Института эволюционной антропологии (EVA).
«Мы обнаружили удивительно мало прямых генетических следов ближневосточных финикийцев в генофонде жителей западной и центральной части средиземноморской Карфагенской державы. Это заставляет нас по-новому взглянуть на то, как распространялась финикийская культура — не путем массовых миграций ее представителей, а посредством передачи ее культурных традиций и культурной ассимиляции», — заявил научный сотрудник EVA Гаральд Рингбауэр, чьи слова приводит пресс-служба института.
Исследователи пришли к такому выводу в рамках масштабного проекта, посвященного изучению генетического наследия Финикии, Карфагена и связанных с ними регионов Ближнего Востока и Средиземноморья. Представители финикийских городов-государств и их бывшей колонии были одними из самых активных мореплавателей и торговцев в античную эру, в результате чего их владения и колонии распространились от берегов современного Ливана до южных берегов Испании.
Для раскрытия истории распространения этой цивилизации Рингбауэр и его коллеги изучили останки 210 древних финикийцев и карфагенян, которые были захоронены в 14 различных древних городах и поселениях этой цивилизации, расположенных в Леванте, Северной Африке, в Иберии, на Сицилии, Сардинии и других прибрежных регионах Средиземноморья. Ученые восстановили и расшифровали геномы этих людей, живших на Земле примерно в 800−400 гг. до н. э., и сопоставили их друг с другом.
Сравнение наборов из 1,2 млн точечных мутаций в геномах древних карфагенян и финикийцев показало, что большинство из них не были связаны друг с другом. С точки зрения генетики карфагеняне были больше всего похожи на выходцев из Эгейского моря и местные автохтонные народы, обитавшие на юге современной Испании и на севере Африки, чем на граждан Сидона, Барута (Бейрута), Ахзива и прочих финикийских ближневосточных «метрополий».
При этом ученые зафиксировали высокий уровень генетического разнообразия и пестрое происхождение жителей каждого отдельного карфагенского поселения, что говорит об активных контактах между разными регионами Карфагена и частых миграциях их жителей. В частности, генетики обнаружили пару близких родственников, один из которых жил на Сицилии, а другой — на севере Африки. Это подчеркивает важную роль культурного и человеческого обмена в формировании облика и генофонда древних карфагенян, подытожили генетики.