В Самарской области будет облачно и без осадков ночью 24 апреля

В губернии в начале четверга ожидают до 13 градусов тепла. Подробностями поделились на своем официальном сайте.
В Самарской области ночью 24 апреля ожидают переменную облачность. Синоптики не прогнозируют в регионе каких-либо осадков. Температура воздуха составит от +8 до порядка +13 градусов по Цельсию.
Специалисты Приволжского УГМС обещают юго-восточный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!