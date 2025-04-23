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В Самарской области будет облачно и без осадков ночью 24 апреля

В губернии в начале четверга ожидают до 13 градусов тепла.

В губернии в начале четверга ожидают до 13 градусов тепла. Подробностями поделились на своем официальном сайте.

В Самарской области ночью 24 апреля ожидают переменную облачность. Синоптики не прогнозируют в регионе каких-либо осадков. Температура воздуха составит от +8 до порядка +13 градусов по Цельсию.

Специалисты Приволжского УГМС обещают юго-восточный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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