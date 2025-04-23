«Бессмертный полк» в Белгородской области проведут в онлайн-формате

БЕЛГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Бессмертный полк в Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки проведут в онлайн-формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, мы из-за оперативной обстановки не сможем провести очное шествие. Я надеюсь, что это все понимают. Бессмертный полк Белгородской области в этом году будет в онлайн-формате. Но уверен, что после окончания специальной военной операции мы все с вами выйдем с портретами как великих героев Великой Отечественной войны, так и великих героев тех, кто сейчас с оружием в руках борется за нашу великую страну», — сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.