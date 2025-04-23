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Несколько дней жары под +30 перед похолоданием: В Молдове пока можно загорать, но лето среди весны продлится недолго

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 24 апреля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Ну, что же, самое время рассказать о погодке на завтра. Рассказываем!

Ночью синоптики нам прогнозируют до 16 градусов выше ноля утром столбик термометра поднимется еще на градус.

Днем воздух прогреется до +26 градусов, тень будет солнечным, изредка солнце будут закрывать тучи. Вечером ожидается до 20 градусов тепла.

Скорость ветра составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.

К концу текущей недели в Молдове ожидается значительное похолодание, столбики термометров опустятся на 10 . По прогнозам синоптиков, местами пройдут осадки, на поверхности почвы возможны заморозки.

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