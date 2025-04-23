Путин наградил начинавшего в Беларуси Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о награждении начинавшего в Беларуси певца Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством». Указ опубликовали на сайте Официального опубликования правовых актов.
Сообщается, что вице-президент Международного союза деятелей эстрадного искусства, народный артист России Юрий Антонов награжден орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени.
В документе отмечается, что награды певец и композитор удостоился за вклад, который он внес в развитие отечественной культуры и искусства, а также за его многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Ранее мы рассказали неожиданные факты об артисте: Юрий Антонов в Беларуси жил у Триумфальной арки в Молодечно, пел на итальянской аппаратуре Вуячича, стал невыездным, а песню «Снегири» написал для белорусского кино.
А вот еще 5 фактов о его связи с Беларусью: белорусский язык пригодился при −54 градусах, играл на аккордеоне в горах и отреагировал на войну во Вьетнаме.
А здесь собрана история 10 связанных с Беларусью песен Юрия Антонова, которому исполнилось 80 лет: «Если любишь ты», «Снегири», «О добрых молодцах» и редкая «Гармошка».
А еще мы писали, как Юрий Антонов впервые встретился с двоюродным братом, о котором не знал с детства в Беларуси: «У меня аж руки задрожали, честно говоря».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом упростил порядок ввоза беспилотников.