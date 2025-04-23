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Вильфанд: в Москве в ночь на 24 апреля может выпасть 6−7 мм осадков

Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что в четверг начнется понижение температуры на 5−7 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 35% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Около 6−7 мм осадков выпадет этой ночью в Москве. Ливневый дождь с грозой прогнозируется в столице до полудня четверга, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«За сегодняшнюю ночь в Москве выпадет 6−7 мм осадков. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Москве со среды до 12 часов 24 апреля ожидаются дождь, местами ливень, гроза, порывы ветра до 15 м/с. Летняя, июльская погода, почему бы и грозе не быть. Это не апокалипсис, но предупреждение», — сказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что в четверг начнется понижение температуры — на 5−7 градусов по сравнению со средой. Ночные температуры составят плюс 8−13 градусов, на севере Московской области — до плюс 5. Дневные температуры будут в диапазоне 18−20 градусов тепла.