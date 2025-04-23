Вильфанд: в Москве в ночь на 24 апреля может выпасть 6−7 мм осадков

«За сегодняшнюю ночь в Москве выпадет 6−7 мм осадков. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Москве со среды до 12 часов 24 апреля ожидаются дождь, местами ливень, гроза, порывы ветра до 15 м/с. Летняя, июльская погода, почему бы и грозе не быть. Это не апокалипсис, но предупреждение», — сказал метеоролог.