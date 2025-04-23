СамГМУ провел рассказал абитуриентам о направлениях подготовки для поступления

В минувшие выходные более 600 абитуриентов посетили Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) на Дне открытых дверей. Мероприятие дало возможность ознакомиться с современными направлениями медицинского образования.
На мероприятии представители различных институтов подробно рассказали о направлениях подготовки, включая профилактическую медицину, фармацию, сестринское дело, стоматологию, педиатрию и клиническую медицину.
Особое внимание было уделено мерам поддержки студентов и системе целевого обучения. Будущим абитуриентам разъяснили процедуру поступления и рассказали о дополнительных баллах за достижения в олимпиадах.
Интерактивная программа позволила участникам попробовать себя в роли врачей на практических площадках. Также были награждены победители олимпиад, которые получат дополнительные преимущества при поступлении.
Студенческое самоуправление представило возможности для творческой и научной самореализации в университете. Важно отметить, что в этом году зачисление будет осуществляться только при наличии заявления о согласии на зачисление.