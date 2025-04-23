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СамГМУ провел рассказал абитуриентам о направлениях подготовки для поступления

СамГМУ провел День открытых дверей для будущих медиковВ минувшие выходные более 600 абитуриентов посетили Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) на Дне открытых дверей.

В минувшие выходные более 600 абитуриентов посетили Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) на Дне открытых дверей. Мероприятие дало возможность ознакомиться с современными направлениями медицинского образования.

На мероприятии представители различных институтов подробно рассказали о направлениях подготовки, включая профилактическую медицину, фармацию, сестринское дело, стоматологию, педиатрию и клиническую медицину.

Особое внимание было уделено мерам поддержки студентов и системе целевого обучения. Будущим абитуриентам разъяснили процедуру поступления и рассказали о дополнительных баллах за достижения в олимпиадах.

Интерактивная программа позволила участникам попробовать себя в роли врачей на практических площадках. Также были награждены победители олимпиад, которые получат дополнительные преимущества при поступлении.

Студенческое самоуправление представило возможности для творческой и научной самореализации в университете. Важно отметить, что в этом году зачисление будет осуществляться только при наличии заявления о согласии на зачисление.