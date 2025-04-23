Гроза минует Москву вечером в среду, ожидается кратковременный дождь

Он отметил, что, согласно данным метеорологических локаторов, к западу-северо-западу от Москвы на удалении 50−100 километров наблюдаются сильные «засветки» от кучево-дождевых и грозовых облаков с верхней границей 10−11 километров. В зоне грозовой облачности местами идут ливни интенсивностью до 20 миллиметров и более, отчетливо прослеживаются грозы.