Гроза минует Москву вечером в среду, ожидается кратковременный дождь

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Гроза минует Москву вечером в среду, в столице ожидается только кратковременный дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что, согласно данным метеорологических локаторов, к западу-северо-западу от Москвы на удалении 50−100 километров наблюдаются сильные «засветки» от кучево-дождевых и грозовых облаков с верхней границей 10−11 километров. В зоне грозовой облачности местами идут ливни интенсивностью до 20 миллиметров и более, отчетливо прослеживаются грозы.
«Зона опасных явлений погоды смещается с курсом 65 градусов на северо-восток со скоростью 35−40 километров в час, и в ближайшие часы пройдет по северным районам Подмосковья, минуя саму Москву по касательной, зацепив мегаполис только кратковременным дождем», — рассказал Тишковец.