В Ростове пересмотрят стоимость парковки для автомобилей

Ростов-на-Дону готовится к первому за восемь лет повышению стоимости парковки в центре города. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе администрации города по результатам заседания комиссии Ростовской-на-Дону городской Думы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности.
По словам директора департамента автодорог Дениса Водопьянова, в центральной части города работает 6 727 платных парковочных мест, включая 699 специализированных мест для инвалидов. Оплата требуется с 8:00 до 20:00 в будние дни. В этом году власти планируют сосредоточиться на подключении к системе электронного взаимодействия. Это позволит эффективнее выявлять неплательщиков и увеличить поступления в бюджет до 400 млн рублей ежегодно. Для сравнения в 2024 году доход составил 111 млн рублей.
По информации издания donnews, новый порядок расчета уже сформирован. После его принятия час парковки в донской столице может подорожать вдвое, с 35 до 70 рублей.