В Ростове пересмотрят стоимость парковки для автомобилей

По словам директора департамента автодорог Дениса Водопьянова, в центральной части города работает 6 727 платных парковочных мест, включая 699 специализированных мест для инвалидов. Оплата требуется с 8:00 до 20:00 в будние дни. В этом году власти планируют сосредоточиться на подключении к системе электронного взаимодействия. Это позволит эффективнее выявлять неплательщиков и увеличить поступления в бюджет до 400 млн рублей ежегодно. Для сравнения в 2024 году доход составил 111 млн рублей.