ОНФ выяснит, как письма бойцам СВО оказались на свалке в Нижегородской области

«Координационный центр доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим. Доведем до финала дело, которое кто-то бросил. Искренние послания от молодого поколения для участников спецоперации в боевых условиях, вдали от дома и близких — это больше, чем просто внимание. Это — весточки, которые оберегают и приносят удачу. Это важно для наших защитников, для самих детей и молодых людей, для всех нас», — подчеркнули там.