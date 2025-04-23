Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 24 апреля

Какой сегодня день по народному календарю? Чем он примечателен?
24 апреля в народном календаре носит название Антип Водогон или Антип Половод. Этот день связан с именем святого Антипа Пергамского, которого в народе почитали как целителя от зубной боли и покровителя водной стихии.
Антип Водогон — время, когда весенние воды окончательно вступают в свои права. Считалось, что в этот день вода приобретает особую силу: могла как исцелить, так и навредить. Крестьяне верили, что Антип помогает унять зубную боль, поэтому ему молились о здоровье. В некоторых регионах день называли «Полувод», так как к этому времени реки уже выходили из берегов, но половодье ещё не достигало пика.
Этот день был важным для наблюдения за природой: по поведению воды, животных и растений судили о будущем урожае и погоде на ближайшие недели.
Что делали на Руси в этот день?
24 апреля крестьяне занимались привычными весенними делами, но с оглядкой на народные традиции.
Работа с водой — начинали чистить колодцы, освящали источники, набирали воду для обрядов. Подготовка к посевной — проверяли семена, ремонтировали инвентарь, начинали первые полевые работы в южных регионах. Забота о здоровье — молились святому Антипу о здоровье зубов, полоскали рот родниковой водой. Уборка в доме — выметали сор, проветривали одежду, готовились к Пасхе (если она была близко).Рыбалка — если лёд уже сошёл, отправлялись ловить рыбу, особенно удачным считался улов на утренней зорьке.
Чего не стоит делать в этот день, 24 апреля?
Народные поверья предостерегали от некоторых действий, чтобы не навлечь беду.
Нельзя ссориться у воды — считалось, что это разгневает водяного, и он может утянуть обидчика на дно. Не стоит плевать в реку или ручей — это сулило болезни и неудачи. Избегали пустых разговоров и сплетен — верили, что сказанное в этот день может сбыться. Не начинали важных дел после заката — ночь считалась временем нечистой силы. Не обижали животных — особенно лягушек и рыб, иначе можно было навлечь засуху или неурожай.
Современные ограничения:
Лучше не игнорировать гигиену полости рта — день связан со здоровьем зубов. Не стоит злоупотреблять алкоголем — это может привести к конфликтам. Не рекомендуется откладывать уборку — грязь в доме сулит финансовые потери.
Приметы погоды на 24 апреля.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на ближайшие недели.
Если вода в реке прибывает медленно — лето будет засушливым. Лягушки громко квакают — к скорому дождю. Утром туман стелется по воде — будет ясный и тёплый день. Гром гремит — к урожайному году. Если на Антипа ещё лежит снег — весна затянется, а май будет холодным. Вороны купаются в лужах — к потеплению.
Эти приметы помогали крестьянам планировать работы в поле и готовиться к переменам погоды.
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