Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 24 апреля

Нельзя ссориться у воды — считалось, что это разгневает водяного, и он может утянуть обидчика на дно. Не стоит плевать в реку или ручей — это сулило болезни и неудачи. Избегали пустых разговоров и сплетен — верили, что сказанное в этот день может сбыться. Не начинали важных дел после заката — ночь считалась временем нечистой силы. Не обижали животных — особенно лягушек и рыб, иначе можно было навлечь засуху или неурожай.