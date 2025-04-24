Власти объяснили стоимость картофеля и капусты в супермаркетах

Жительница Калининграда спросила, «что у нас с ценами на картошку и капусту?» К своему сообщению она прикрепила фотографию стоимости белокочанной капусты — 169 рублей за килограмм. Ведомство ответило, что торговые организации самостоятельно устанавливают цены на товары, учитывая закупочную стоимость, логистику, сезонность, спрос и предложения на рынке. При этом стоимость фиксируется в региональной программе доступных цен. Так, по словам минэкпрома, в «Пятёрочке» килограмм капусты стоит 80 рублей, а килограмм картофеля — 82 рубля.