Жителям Самарской области напомнили о рисках аренды аккаунтов в мессенджерах

В Самаре сотрудники УБК МВД России предостерегают граждан от сдачи аккаунтов в популярных мессенджерах в аренду, отметив, что такая практика может привести к серьёзным правовым последствиям, включая лишение свободы.
Согласно информации, размещенной в официальном телеграм-канале ведомства, мошенники активно скупают и арендуют аккаунты для осуществления противоправной деятельности от шантажа до вербовки в запрещённые организации.
В полиции подчеркнули, что даже дети становятся жертвами этой схемы: самому молодому арендатору всего 10 лет.
Полиция предупредила, что если аккаунт будет использован для уголовных преступлений, первым делом полиция обратится к формальному владельцу. Граждане, сдающие свои аккаунты, могут оказаться соучастниками преступлений и столкнуться с реальным сроком лишения свободы.
УБК МВД России призывает самарцев не участвовать в подобных схемах, так как это может угрожать не только их репутации, но и личной свободе.
Ведомство также напоминает о росте числа мошенничеств под видом сотрудников ФНС в преддверии окончания подачи деклараций 3-НДФЛ за 2024 год, сообщает ГТРК «Самара».
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