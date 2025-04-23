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Путин наградил уральских ученых за заслуги в научной деятельности

Награды удостоены главные научные сотрудники лаборатории Института физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения РАН Аркадий Добромыслов и Юрий Драгошанский.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил уральских ученых медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награды удостоены главные научные сотрудники лаборатории Института физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения РАН Аркадий Добромыслов и Юрий Драгошанский.

Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присуждена первому проректору Уральского федерального университета Дмитрию Бугрову «за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу».