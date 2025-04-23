Путин наградил уральских ученых за заслуги в научной деятельности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил уральских ученых медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.