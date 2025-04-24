В Петербурге на ЗСД повысят цены на проезд с 1 мая

Как сообщает МСС, примерно 8% водителей используют наличные или банковские карты для оплаты проезда по ЗСД. С 1 мая для них также вводятся новые базовые тарифы. Для транспортных средств 1 и 2 класса проезд по всем участкам ЗСД будет стоить 300 рублей. Для ТС 3 класса — 500 рублей, а для ТС 4 класса — 600 рублей.