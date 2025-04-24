В Петербурге на ЗСД повысят цены на проезд с 1 мая

Последний раз стоимость проезда поднимали осенью 2024 года.
Для владельцев транспондеров цена увеличится на следующих участках:
► Благодатная улица — Богатырский проспект;
► Благодатная улица — набережная Макарова;
► КАД Юг — набережная Макарова;
► КАД Юг — КАД Север;
► КАД Юг — Благодатная улица;
►КАД Юг — Белоостров.
Наименьший рост цен ожидается на участке Благодатная улица — набережная Макарова (12 рублей), а наибольший — на участке КАД Юг — Белоостров (62 рубля).
Как сообщает МСС, примерно 8% водителей используют наличные или банковские карты для оплаты проезда по ЗСД. С 1 мая для них также вводятся новые базовые тарифы. Для транспортных средств 1 и 2 класса проезд по всем участкам ЗСД будет стоить 300 рублей. Для ТС 3 класса — 500 рублей, а для ТС 4 класса — 600 рублей.
Владельцам транспондеров ЗСД с 18 марта для оплаты проезда на других платных трассах потребуется пройти персонификацию. Для этого нужно обратиться в офис ЗСД с паспортом и транспондером для регистрации.