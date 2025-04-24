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В Петербурге на ЗСД повысят цены на проезд с 1 мая

В Петербурге с 1 мая на Западном скоростном диаметре (ЗСД) повысят цены на проезд по некоторым участкам. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».

Последний раз стоимость проезда поднимали осенью 2024 года.

Для владельцев транспондеров цена увеличится на следующих участках:

► Благодатная улица — Богатырский проспект;

► Благодатная улица — набережная Макарова;

► КАД Юг — набережная Макарова;

► КАД Юг — КАД Север;

► КАД Юг — Благодатная улица;

►КАД Юг — Белоостров.

Наименьший рост цен ожидается на участке Благодатная улица — набережная Макарова (12 рублей), а наибольший — на участке КАД Юг — Белоостров (62 рубля).

Как сообщает МСС, примерно 8% водителей используют наличные или банковские карты для оплаты проезда по ЗСД. С 1 мая для них также вводятся новые базовые тарифы. Для транспортных средств 1 и 2 класса проезд по всем участкам ЗСД будет стоить 300 рублей. Для ТС 3 класса — 500 рублей, а для ТС 4 класса — 600 рублей.

Владельцам транспондеров ЗСД с 18 марта для оплаты проезда на других платных трассах потребуется пройти персонификацию. Для этого нужно обратиться в офис ЗСД с паспортом и транспондером для регистрации.