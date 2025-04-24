«В Республике Крым зарегистрировано 6415 заболевших. В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1985 человек», — сказано в сообщении. В обоих регионах более половины заболевших — дети. По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, уточнили в Роспотребнадзоре. Кроме того, за прошлую неделю на полуострове зафиксировано 20 случаев новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость выше предыдущей недели, добавили специалисты. Ранее сообщалось, что в Республике Крым началось масштабное бесплатное тестирование населения на наличие иммунитета к ряду опасных инфекционных заболеваний.