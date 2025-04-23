Рособрнадзор на год запретил Шанинке набирать студентов

По этому делу также проходила бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Ее обвинили в крупном мошенничестве при выделении денег на федеральный проект «Учитель будущего» и фиктивном трудоустройстве сотрудников в РАНХиГС. В марте прошлого года ее приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. В октябре приговор был заменен на условный с испытательным сроком в пять лет.