Экс-сенатор Лискович снялся в необычной рекламе гродненской гостиницы «Турист»

Бывший сенатор Виктор Лискович снялся в необычной рекламе гродненской гостиницы «Турист». Оригинальный ролик политический деятель опубликовал в своих соцсетях.
Так, на странице Виктора Лисковича появилась трендовое видео с рекламой гостиницы «Турист» в Гродно. Сейчас Лискович является председателем Гродненского облобъединения профсоюзов и прорекламировал профсоюзную гостиницу.
В тексте под коротким видео говорится о комфортабельных номерах, вкусной кухне, дружелюбном персонале и других достоинствах гостиницы. А в самом ролике экс-сенатор по щелчку пальцев сменяет локации в гостинице буквально влетая в кадр.
— Погрузитесь в мир отдыха и незабываемых впечатлений в нашем любимом Гродно, — пригласил Лискович подписчиков и потенциальных гостей областного центра.
Трендовое видео вызвало много лестных комментариев: «Классно получилось!», «Очень креативно», «Вот это прикольно, давайте еще», «Теперь только туда». За несколько дней видео посмотрели более 126 тысяч раз, поставили нравится почти 2000 пользователей.
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