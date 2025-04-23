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Глава Рособрнадзора рассказал о правилах посещения пункта сдачи ЕГЭ

Музаев: родители, чьи дети не сдают ЕГЭ, смогут присутствовать на пункте сдачи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Присутствовать на пункте сдачи ЕГЭ смогут родители, чьи дети не сдают экзамен в этом пункте, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Самые основные плюсы — это представители родительского комитета из этой школы или соседней школы. Второй принцип — он не должен быть родственником или родителем сдающего в этом пункте проведения экзамена», — сказал Музаев в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Рособрнадзора добавил, что представители родителей перед посещением пункта сдачи ЕГЭ будут обучаться и иметь специальную ведомость, которая по итогам экзамена будет заноситься в информационную систему. «Если были какие-то нарушения, замечания, жалобы от ребят — они фиксируются», — отметил Музаев.

Кроме того, родители смогут проверять готовность пунктов сдачи ЕГЭ и фиксировать настройку металлодетекторов.