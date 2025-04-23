Разработан мини-завод по переработке мясных отходов в медицинское сырье

ПЕРМЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали первую в России технологию переработки отходов мясокомбинатов в медицинское сырье для производства БАДов, спортивного питания и косметики. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.
«Чтобы решить проблему, недостаточно эффективной переработки мясных отходов, ученые Пермского политеха разработали новое оборудование и технологию, позволяющую эффективно утилизировать до 90% отходов. Они трансформируются в протеиновую смесь (применяется в спортивном питании, БАДах), технический жир (мыло и глицерин для косметики) и коллаген (пищевая добавка для здорового питания и БАД). На сегодняшний день уровень технологии достиг пика переработки и позволяет получать нативный коллаген в промышленном масштабе», — рассказали в университете, отметив, что аналогов этой методики в России пока нет.
Как работает технология.
По словам исследователей, разработанный комплект оборудования представляет собой «мини-перерабатывающий завод». В нем остатки мясокомбинатов проходят первичную подготовку, в частности, отделяются от упаковки, измельчаются и смешиваются с водой под давлением. Затем при определенной температуре начинается гидротермолиз — нагревание отходов вместе с водой для их разложения с еще большим давлением. После этого происходит разделение на конечный продукт (коллаген, протеин, жир) и окончательные отходы: зольный (неразлагаемый) остаток и сточную воду.
«Мы собрали маленький образец установки и переработали 10 кг мясных отходов при температуре 200 градусов Цельсия и давлении 50 атмосфер. Пересчитали полученные результаты в пропорциях на 1 тонну: с помощью нашего оборудования из тонны непищевых остатков получится 150 кг протеиновой смеси, 120 кг коллагена и 50 кг технического жира. Большая часть остатка растворится в воде и может быть безопасно слита в сток, всего до 100 кг зольного остатка уйдет на захоронение, что позволит в 10 раз снизить объем вывозимых на полигоны мясных отходов», — пояснил аспирант кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ и резидент Бизнес-инкубатора вуза Глеб Иванов. Он также отметил, что разработанный метод позволяет перерабатывать даже туши больных животных и продукты с истекшим сроком годности, «что невозможно в традиционной технологии переработки».
Применение продуктов переработки.
В отличие от существующих аналогов оборудования, позволяющих перерабатывать только 30−50% мясных отходов в мясокостную муку или сырой протеин, технология пермских ученых перерабатывает любые остатки мясокомбинатов, включая мясо, кости и кровь, а также может получить готовое сырье сразу из всех видов отходов в одной смеси. Как сообщил студент кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ Евгений Мошев, разработка открывает путь к созданию доступного нативного, «неразрушенного» коллагена.
«Он широко применяется в косметологии для улучшения эластичности кожи и снижения степени выраженности морщин, а также в медицине для лечения рубцовой ткани и ускоренного затягивания ран. Например, из очищенной свиной кожи, богатой нативным коллагеном, производят медицинские изделия: сухую абсорбирующую губку для ран, ожоговые покрытия и хирургические матрицы для тканевой регенерации. В последних открытиях нативный коллаген стал основной биопринтера для 3D-печати органов. Именно такой коллаген нам удалось получить после переработки свиной кожи, используя диоксид углерода и спирт в качестве растворителей, при температуре 40 градусов Цельсия и давлении 350 атмосфер», — отметил исследователь.
По словам ученых, разработка также позволяет импортозаместить зарубежные аналоги. Все эксперименты были успешно проведены на изготовленной в университете опытной модели установки. Сейчас ученые разрабатывают промышленное оборудование на основе полученных результатов. Проект создан за счет гранта по Студенческому Стартапу от Фонда Содействия «Инновация» при поддержке Бизнес-Инкубатора ПНИПУ.