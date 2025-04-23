Разработан мини-завод по переработке мясных отходов в медицинское сырье

«Мы собрали маленький образец установки и переработали 10 кг мясных отходов при температуре 200 градусов Цельсия и давлении 50 атмосфер. Пересчитали полученные результаты в пропорциях на 1 тонну: с помощью нашего оборудования из тонны непищевых остатков получится 150 кг протеиновой смеси, 120 кг коллагена и 50 кг технического жира. Большая часть остатка растворится в воде и может быть безопасно слита в сток, всего до 100 кг зольного остатка уйдет на захоронение, что позволит в 10 раз снизить объем вывозимых на полигоны мясных отходов», — пояснил аспирант кафедры «Оборудование и автоматизация химических производств» ПНИПУ и резидент Бизнес-инкубатора вуза Глеб Иванов. Он также отметил, что разработанный метод позволяет перерабатывать даже туши больных животных и продукты с истекшим сроком годности, «что невозможно в традиционной технологии переработки».