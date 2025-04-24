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Автобусную сеть в Петербурге расширят до 539 маршрутов

Всего на маршрутах задействован 2 841 автобус.

Источник: Комсомольская правда

Автобусную сеть в Петербурге планируют расширить до 539 маршрутов. Такого показателя достигнут благодаря новым контрактам с государственными перевозчиками, заявил директор «Организатора перевозок» Денис Усманов, подводя итоги работы за 2024 год.

— Всего на маршрутах НМТО задействовано 2 841 автобус ООО «Вест-сервис», АО «Третий парк» и ООО «ДОМТРАНСАВТО». Для контроля прозрачности оплаты более 100 бригад контролёров-ревизоров ежедневно проводили свыше 3 500 проверок, — рассказал глава государственного учреждения.

Также Усманов наметил задачи на 2025 год, среди которых — подписание контрактов с ГУП «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс», а также благоустройство территории в Парголово. Кроме этого, установят 300 новых информационных лайтпостеров и реализуют план проектной деятельности учреждения.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что сначала года в городе очистили семь тысяч дорожных знаков и светофоров от рекламы и граффити.