Автобусную сеть в Петербурге расширят до 539 маршрутов

Также Усманов наметил задачи на 2025 год, среди которых — подписание контрактов с ГУП «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс», а также благоустройство территории в Парголово. Кроме этого, установят 300 новых информационных лайтпостеров и реализуют план проектной деятельности учреждения.