Первоуральцы обратились в суд из-за возведения полигона для промышленных отходов

Женщина считает, что действия мэрии по организации общественных слушаний о строительстве полигона для промышленных отходов АО «ПНТЗ» были незаконными. Она также оспаривает постановление, подписанное главой города, касающееся результатов этих слушаний и оценки воздействия полигона на окружающую среду.