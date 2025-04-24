Первоуральцы обратились в суд из-за возведения полигона для промышленных отходов

В Первоуральском городском суде началось рассмотрение дела, связанного с иском Э. Струговой к администрации города и главе Первоуральска. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
Женщина считает, что действия мэрии по организации общественных слушаний о строительстве полигона для промышленных отходов АО «ПНТЗ» были незаконными. Она также оспаривает постановление, подписанное главой города, касающееся результатов этих слушаний и оценки воздействия полигона на окружающую среду.
— Администрацией города определен земельный участок под полигон ТБО. Горожане не согласны с решением муниципальных властей, — отметили в суде.
В настоящее время в суде рассматриваются два административных иска с похожими требованиями. В ходе заседания, 23 апреля, они были объединены в одно дело.
Следующее судебное заседание назначено на 20 мая.